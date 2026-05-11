Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Награду нужно отдать Фирову». Вратарь ЦСКА Тороп — после победы над «Пари НН»

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался о матче 29‑го тура Мир РПЛ, в котором его команда одержала победу над нижегородским «Пари НН» со счётом 2:1. Несмотря на то, что Тороп был признан лучшим игроком встречи, он считает, что эту награду должен получить нападающий Имран Фиров. 18‑летний футболист вышел на замену на 58‑й минуте, забил один гол и отдал голевую передачу.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

«Считаю, что награду нужно отдать Фирову, он большой молодец. Проделали огромную работу, сами себе создали проблемы, но если бы Фиров не сделал гол+пас, мы бы не победили», — сказал Тороп в эфире «Матч ТВ».

После этой победы ЦСКА с 48 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

