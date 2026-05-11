Результаты матчей 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2025/2026

В понедельник, 11 мая, завершился 29-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

10 мая (воскресенье)

«Оренбург» — «Крылья Советов» — 1:0;

«Зенит» — «Сочи» — 2:1;

«Ахмат» — «Динамо» Махачкала — 1:1;

«Локомотив» — «Балтика» — 1:0.

11 мая (понедельник)

«Акрон» — «Ростов» — 1:3;

«Пари НН» — ЦСКА — 1:2;

«Спартак» — «Рубин» — 2:1;

«Динамо» Москва — «Краснодар» — 2:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Зенит», набравший 65 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», в активе которого 63 очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 53 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (21), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).