Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ЦСКА доставили много проблем». Тренер «Пари НН» Гаранин — после поражения от армейцев

«ЦСКА доставили много проблем». Тренер «Пари НН» Гаранин — после поражения от армейцев
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин прокомментировал игру 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, отметив, что армейцы создали множество проблем в переходных фазах. Сегодня, 11 мая, «Пари НН» дома проиграл ЦСКА со счётом 1:2. Армейцы забили два мяча за две минуты в концовке встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

— Было очень сложно. Несмотря на созданные моменты, в переходных фазах игроки ЦСКА давлением доставили много проблем. Сейчас лишних слов не хочется говорить.

— С чем была связана замена Реналдо Сефаса в первом тайме?
— Можно, я не буду говорить?

— Остаётся последний тур, у «Пари НН» есть шанс остаться в РПЛ. Как настраиваться на матч с «Рубином»?
— Как обычно. Ребята всё понимают. Восстановление эмоционального фона — тяжелейший вопрос. Казалось, что всё было так близко… Но мы профессионалы и со своей стороны будем делать всё возможное, — сказал Гаранин в эфире «Матч ТВ».

«Пари НН» с 22 очками занимает 15‑е место в турнирной таблице РПЛ. Игра с «Рубином» состоится 17 мая в Казани.

Материалы по теме
Топ-матч РПЛ: «Краснодар» и «Динамо» снова вершат судьбу сезона
Топ-матч РПЛ: «Краснодар» и «Динамо» снова вершат судьбу сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android