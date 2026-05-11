«ЦСКА доставили много проблем». Тренер «Пари НН» Гаранин — после поражения от армейцев

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин прокомментировал игру 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, отметив, что армейцы создали множество проблем в переходных фазах. Сегодня, 11 мая, «Пари НН» дома проиграл ЦСКА со счётом 1:2. Армейцы забили два мяча за две минуты в концовке встречи.

— Было очень сложно. Несмотря на созданные моменты, в переходных фазах игроки ЦСКА давлением доставили много проблем. Сейчас лишних слов не хочется говорить.

— С чем была связана замена Реналдо Сефаса в первом тайме?

— Можно, я не буду говорить?

— Остаётся последний тур, у «Пари НН» есть шанс остаться в РПЛ. Как настраиваться на матч с «Рубином»?

— Как обычно. Ребята всё понимают. Восстановление эмоционального фона — тяжелейший вопрос. Казалось, что всё было так близко… Но мы профессионалы и со своей стороны будем делать всё возможное, — сказал Гаранин в эфире «Матч ТВ».

«Пари НН» с 22 очками занимает 15‑е место в турнирной таблице РПЛ. Игра с «Рубином» состоится 17 мая в Казани.