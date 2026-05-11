Фиров из ЦСКА стал самым молодым игроком, забившим и сделавшим ассист в дебютном матче РПЛ

18-летний футболист ЦСКА Имран Фиров стал самым молодым игроком за время сбора статистики (c 2009 года), который забил гол и сделал результативную передачу в дебютном матче в Мир РПЛ. Это случилось во встрече 29-го тура, в котором ЦСКА победил «Пари НН» (2:1).

На 88-й минуте Данила Козлов сравнял счёт с передачи Фирова. Спустя две минуты Имран Фиров забил победный гол.

Фиров побил рекорд бывшего игрока армейцев Секу Олисе, который оформил подобное достижение в октябре 2009 года в возрасте 19 лет.

ЦСКА занимает четвёртое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.