Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Фиров из ЦСКА стал самым молодым игроком, забившим и сделавшим ассист в дебютном матче РПЛ

18-летний футболист ЦСКА Имран Фиров стал самым молодым игроком за время сбора статистики (c 2009 года), который забил гол и сделал результативную передачу в дебютном матче в Мир РПЛ. Это случилось во встрече 29-го тура, в котором ЦСКА победил «Пари НН» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

На 88-й минуте Данила Козлов сравнял счёт с передачи Фирова. Спустя две минуты Имран Фиров забил победный гол.

Фиров побил рекорд бывшего игрока армейцев Секу Олисе, который оформил подобное достижение в октябре 2009 года в возрасте 19 лет.

ЦСКА занимает четвёртое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.

