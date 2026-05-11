Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 11 мая

В понедельник, 11 мая, состоялись три матча 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

«Енисей» – «Арсенал» Тула – 1:0;

«Урал» – «КАМАЗ» – 2:0;

«Шинник» – «Торпедо» Москва – 1:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Родина». В активе московской команды 65 набранных очков в 33 матчах. На второй строчке располагается воронежский «Факел», у которого так же 65 очков. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (61) и «Ротор» (53). В зоне вылета располагаются «Черноморец» (32), «Сокол» (23) и «Чайка» (22).