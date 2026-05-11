Гришин: ЦСКА нужен тренер уровня Спаллетти и Семака — людей, которые выигрывают титулы

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу тренера, необходимого армейцам. Исполняющим обязанности главного тренера красно-синих является Дмитрий Игдисамов. Специалист занял этот пост после увольнения Фабио Челестини.

«Тактически команда играет неграмотно. ЦСКА нужен топовый тренер. Это не просто проходная команда, а топ-клуб, который всю жизнь приучил нас к тому, что он борется за первые места. Однозначно нужно искать тренера уровня Спаллетти и Семака — людей, которые выигрывают титулы. Нужно уважение к тренеру со стороны игроков и его харизма, чтобы команда хорошо выступала. Сейчас видно, что ЦСКА играет всё хуже и хуже», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

