Результаты матчей 33-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

В понедельник, 11 мая, завершился 33-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 33-го тура Первой лиги:

8 мая, пятница:

«Чайка» — «Черноморец» — 0:2;

«Факел» – «СКА-Хабаровск» — 0:0;

«Родина» – «Челябинск» — 2:0.

10 мая, воскресенье:

«Уфа» – «Ротор» — 1:0;

«Сокол» – «Спартак» Кострома — 1:1;

«Нефтехимик» – «Волга» Ульяновск — 2:2.

11 мая, понедельник:

«Енисей» – «Арсенал» Тула — 1:0;

«Урал» – «КАМАЗ» — 2:0;

«Шинник» – «Торпедо» Москва — 1:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Родина». В активе московской команды 65 набранных очков в 33 матчах. На второй строчке располагается воронежский «Факел», у которого также 65 очков. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (61) и «Ротор» (53). В зоне вылета располагаются «Черноморец» (32), «Сокол» (23) и «Чайка» (22).