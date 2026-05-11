Главная Футбол Новости

Результаты матчей 33-го тура Первой лиги сезона 2025/2026

Комментарии

В понедельник, 11 мая, завершился 33-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 33-го тура Первой лиги:

8 мая, пятница:

«Чайка» — «Черноморец» — 0:2;
«Факел» – «СКА-Хабаровск» — 0:0;
«Родина» – «Челябинск» — 2:0.

10 мая, воскресенье:

«Уфа» – «Ротор» — 1:0;
«Сокол» – «Спартак» Кострома — 1:1;
«Нефтехимик» – «Волга» Ульяновск — 2:2.

11 мая, понедельник:

«Енисей» – «Арсенал» Тула — 1:0;
«Урал» – «КАМАЗ» — 2:0;
«Шинник» – «Торпедо» Москва — 1:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Родина». В активе московской команды 65 набранных очков в 33 матчах. На второй строчке располагается воронежский «Факел», у которого также 65 очков. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (61) и «Ротор» (53). В зоне вылета располагаются «Черноморец» (32), «Сокол» (23) и «Чайка» (22).

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Новые детали по «технарю» «Уфы» и судебного дела «Торпедо». Главное в ФНЛ
