Игрок «Локомотива» Мялковский: каждый хотел бы такой популярности, как у Батракова

Нападающий «Локомотива» Руслан Мялковский высказался о популярности своего одноклубника Алексея Батракова.

«Каждый футболист хотел бы такой популярности, как у Лёши, такого же уровня игры. У каждого своя дорога. Надеюсь, что у него всё получится, он перейдёт в хороший европейский чемпионат и будет показывать себя на международной арене, что в России сейчас невозможно. Конечно, мне тоже хочется играть в Европе, но для этого нужно очень много работать. Думаю, всё впереди», — сказал Мялковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Батраков провёл 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 25 млн.