Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Мялковский: каждый хотел бы такой популярности, как у Батракова

Игрок «Локомотива» Мялковский: каждый хотел бы такой популярности, как у Батракова
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Руслан Мялковский высказался о популярности своего одноклубника Алексея Батракова.

«Каждый футболист хотел бы такой популярности, как у Лёши, такого же уровня игры. У каждого своя дорога. Надеюсь, что у него всё получится, он перейдёт в хороший европейский чемпионат и будет показывать себя на международной арене, что в России сейчас невозможно. Конечно, мне тоже хочется играть в Европе, но для этого нужно очень много работать. Думаю, всё впереди», — сказал Мялковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Батраков провёл 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 25 млн.

Материалы по теме
«Кисляк и Батраков будут на ведущих позициях в Европе». Агент Маньяков — в подкасте «ПЛН»
Эксклюзив
«Кисляк и Батраков будут на ведущих позициях в Европе». Агент Маньяков — в подкасте «ПЛН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android