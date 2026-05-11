«Два года жопу рву, смотрю — и вижу плакаты». Медведев раскритиковал болельщиков «Пари НН»

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев обрушился с критикой на болельщиков команды после матча 29-го тура Мир РПЛ, в котором нижегородская команда уступила ЦСКА (1:2). Предположительно футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.

«В конце матча [появились] эти плакаты, которые вы все видели. Эти болельщики могут нас больше не поддерживать и не болеть. Я такого нигде ещё не видел. Команда бьётся всю игру, когда увидел это, чуть с ума не сошёл. Не надо с такой поддержкой приходить. Пусть лучше приходят два‑три человека, которые нас искренне будут поддерживать. А те, кто эти акции устраивают, пусть дома сидят и другую команду поддерживают.

Я тут два года жопу рву за эту команду, смотрю на трибуну — и вижу эти плакаты. В честь чего? Ребята, сидите дома, не надо так команду поддерживать, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Шпилевский был уволен в конце апреля, главным тренером команды был назначен Вадим Гаранин.

ЦСКА занимает четвёртое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.