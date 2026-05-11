Николай Наумов: победа над «Балтикой» сделала «Локомотив» бронзовым призёром РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу красно-зелёных в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

«Специально поехал в Москву на родной стадион посмотреть матч с «Балтикой», потому что он был ключевым для «Локомотива». Честно говоря, игра не понравилась. Очень много потерь «Локомотива», какое-то опустошение. Однако результат хороший. Очень важные три очка, которые сделали «Локомотив» бронзовым призёром РПЛ. «Спартаку» будет сложно с «Рубином». «Балтика» выглядела неплохо, но удача была на стороне «Локомотива», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.