Главная Футбол Новости

Николай Наумов: победа над «Балтикой» сделала «Локомотив» бронзовым призёром РПЛ

Николай Наумов: победа над «Балтикой» сделала «Локомотив» бронзовым призёром РПЛ
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу красно-зелёных в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Руденко – 4'    
Удаления: нет / Андраде – 12'

«Специально поехал в Москву на родной стадион посмотреть матч с «Балтикой», потому что он был ключевым для «Локомотива». Честно говоря, игра не понравилась. Очень много потерь «Локомотива», какое-то опустошение. Однако результат хороший. Очень важные три очка, которые сделали «Локомотив» бронзовым призёром РПЛ. «Спартаку» будет сложно с «Рубином». «Балтика» выглядела неплохо, но удача была на стороне «Локомотива», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

