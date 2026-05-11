«Спартак» — «Рубин»: Солари удвоил преимущество красно-белых на 60-й минуте

В эти минуты идёт матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:0 в пользу «Спартака».

Вингер хозяев Пабло Солари удвоил преимущество своей команды на 60-й минуте. Ранее первый мяч в игре забил забил защитник «Спартака» Кристофер Ву на четвёртой минуте.

После 28 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 48 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Казанский «Рубин» находится на седьмой строчке. У команды в активе 42 очка.

В предыдущем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде уступила «Крыльям Советов» со счётом 1:2, а подопечные Франка Артиги победили калининградскую «Балтику» (1:0).