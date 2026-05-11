Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Бышовец: на «Сочи» сказалось чувство обречённости — уровень игроков имеет большое значение

Комментарии

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал поражение «Сочи» в матче с санкт-петербургским «Зенитом». Игра 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги состоялась в воскресенье, 10 мая, и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1. «Сочи» досрочно вылетел из РПЛ после поражения от «Зенита» и ничьей «Ахмата» с махачкалинским «Динамо» (1:1).

0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1 Ерохин – 84'    

«Последние три матча «Сочи» оставляли оптимизм. Но этого было мало. Было слишком много потерь, чтобы компенсировать. Чувство обречённости сказалось на команде. Хотя с «Зенитом» было преимущество, но до конца не довели. Уровень игроков имеет большое значение, если мы говорим о реализации», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

