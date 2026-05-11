«Спартак» победил «Рубин» и сократил отставание от третьего места в РПЛ

Завершился матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в игре забил забил защитник «Спартака» Кристофер Ву на четвёртой минуте, а вингер хозяев Пабло Солари удвоил преимущество своей команды на 60-й минуте. На 90+3-й минуте полузащитник гостей Александар Юкич отыграл один мяч, установив окончательный счёт — 1:2.

После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет два очка. Казанский «Рубин» находится на седьмой строчке. У команды в активе 42 очка.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а подопечные Франка Артиги в домашнем матче встретятся с «Пари НН». Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 17 мая, начало встреч — в 18:00 мск.