Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Спартак — Рубин, результат матча 11 мая 2026, счёт 2:1, 29-й тур РПЛ 2025/2026

«Спартак» победил «Рубин» и сократил отставание от третьего места в РПЛ
Завершился матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Ву – 4'     2:0 Солари – 60'     2:1 Юкич – 90+3'    

Первый мяч в игре забил забил защитник «Спартака» Кристофер Ву на четвёртой минуте, а вингер хозяев Пабло Солари удвоил преимущество своей команды на 60-й минуте. На 90+3-й минуте полузащитник гостей Александар Юкич отыграл один мяч, установив окончательный счёт — 1:2.

После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет два очка. Казанский «Рубин» находится на седьмой строчке. У команды в активе 42 очка.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а подопечные Франка Артиги в домашнем матче встретятся с «Пари НН». Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 17 мая, начало встреч — в 18:00 мск.

