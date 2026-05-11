Главная Футбол Новости

Защитник «МЮ» Магуайр: Йоро делает потрясающую работу, но ему ещё есть над чем трудиться

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высоко отозвался о своём одноклубнике Лени Йоро, который тоже является игроком линии обороны.

«У Лени Йоро есть все необходимые качества, талант и потенциал для любой карьеры, которую он пожелает. Замечательно видеть, как кто-то играет центрального защитника в Премьер-лиге в его возрасте, особенно в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед». Он делает потрясающую работу, но ему ещё есть над чем трудиться. Надеюсь, через 10 или 15 лет будем ставить его имя в один ряд с величайшими игроками всех времён», — приводит слова Магуайра Goal.com.

Йоро принял участие в 32 матчах текущего клубного сезона и отдал две голевые передачи.

