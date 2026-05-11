Имран Фиров стал самым молодым игроком с голом и пасом в одной игре в РПЛ с 2022 года

18-летний полузащитник ЦСКА Имран Фиров стал самым молодым игроком с голом и пасом в одном матче в Мир РПЛ со времён полузащитника Сергея Пиняева в 2022 году (был на 74 дня младше Фирова — 18 лет и четыре дня). А до Пиняева голом и передачей в РПЛ отличались ещё более молодые игроки — 17-летние Алексей Миранчук в 2013 году и Джано Ананидзе дважды в 2009-м году. Данные приводит Opta Sports в телеграм-канале.

В матче 29-го тура РПЛ ЦСКА одержал победу над «Пари НН» со счётом 2:1. Армейцы проигрывали 0:1 до 89-й минуты, когда Данила Козлов сравнял счёт с передачи Имрана Фирова. Спустя минуту Фиров забил победный гол.

После этой победы ЦСКА занимает четвёртое место в чемпионате России с 48 очками после 29 матчей.