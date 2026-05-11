Ферлан Менди прооперирован после травмы, он не думает о завершении карьеры — Романо

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди на данный момент не думает о завершении карьеры. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Футболиста успешно прооперировали после травмы. Ранее сообщалось, что у игрока был разрыв сухожилия с отрывом кости.

Менди играет за «Реал» с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.