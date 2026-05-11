Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после первой победы в качестве и. о. главного тренера

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов обратился к игрокам своей команды после матча 29-го тура Мир РПЛ, в котором армейцы победили «Пари НН» со счётом 2:1. Эта победа стала для специалиста первой в качестве исполняющего обязанности тренера ЦСКА.

Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

«Большая благодарность за победу сегодняшнюю. Для меня это очень важно и очень ценно. Ну и вы в очередной раз доказали, что большие футболисты, большие личности и настоящие мужики. Поэтому большое вам всем спасибо за нашу первую победу. Ну и я думаю, что отдельных, наверное, аплодисментов сегодня достоин Славка Тороп, который держал нас в игре. И молодой пацан, который 1+1 сегодня сделал», — сказал Игдисамов в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.