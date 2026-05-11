«ПСЖ» готов продать конкурента Сафонова Шевалье — L’Equipe

«Пари Сен-Жермен» ближайшим летом готов расстаться с голкипером Люка Шевалье. Об этом сообщает L’Equipe.

Прошлым летом парижане подписали Шевалье за € 55 млн на замену Джанлуиджи Доннарумме, перешедшему в «Манчестер Сити». Французский голкипер не смог проявить себя в полной мере, проиграв конкуренцию за место в стартовом составе команды Матвею Сафонову. Ближайшим летом парижский клуб готов рассмотреть предложения о трансфере Шевалье, если таковые поступят. Сам вратарь также, вероятно, не хочет находиться в запасе, что может подтолкнуть его к уходу из команды.

Действующее трудовое соглашение Шевалье с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.