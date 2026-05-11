Игрок «Спартака» Угальде объяснил эмоции Маркиньоса после замены в дерби с ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал реакцию своего партнёра по команде Маркиньоса на замену в ходе дерби с ЦСКА. Маркиньос был недоволен своей заменой в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, завершившемся победой красно-белых со счётом 1:0. Футболист был заменён на 60-й минуте. Игрок не пожал руку главному тренеру Хуану Карлосу Карседо и выразил недовольство на скамейке запасных.

«Любой футболист хочет играть все 90 минут, никто не радуется замене. Это нормальная футбольная история, которая обсуждается между игроком и тренером. Все решения тренера надо принимать, хотя и фрустрация в моменте — это нормально», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.