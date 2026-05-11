Угальде: «Спартаку» нужно победить в Махачкале и надеяться, что «Локомотив» потеряет очки

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о перспективах красно-белых в борьбе за третье место в Мир РПЛ после матча 29-го тура с «Рубином» (2:1).

«Я счастлив. Мы знали о хороших результатах «Рубина», но играли дома с поддержкой наших трибун. У нас была тактика, всё получилось. Очень рады.

Победа в дерби всегда очень хорошо влияет на обстановку в команде. Сейчас мы настроены на победу в Махачкале. Нужно победить и надеяться, что «Локомотив» потеряет очки. Это всё, что мы можем сделать», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет два очка.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 17 мая, начало встреч — в 18:00 мск.