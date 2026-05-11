Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Угальде: «Спартаку» нужно победить в Махачкале и надеяться, что «Локомотив» потеряет очки

Угальде: «Спартаку» нужно победить в Махачкале и надеяться, что «Локомотив» потеряет очки
Комментарии

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о перспективах красно-белых в борьбе за третье место в Мир РПЛ после матча 29-го тура с «Рубином» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Ву – 4'     2:0 Солари – 60'     2:1 Юкич – 90+3'    

«Я счастлив. Мы знали о хороших результатах «Рубина», но играли дома с поддержкой наших трибун. У нас была тактика, всё получилось. Очень рады.

Победа в дерби всегда очень хорошо влияет на обстановку в команде. Сейчас мы настроены на победу в Махачкале. Нужно победить и надеяться, что «Локомотив» потеряет очки. Это всё, что мы можем сделать», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет два очка.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 17 мая, начало встреч — в 18:00 мск.

Материалы по теме
«Спартак» победил «Рубин» и сократил отставание от третьего места в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android