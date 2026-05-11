Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Зобнин: хотелось бы занять третье место в РПЛ

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1) высказался о цели команды в концовке текущего сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Ву – 4'     2:0 Солари – 60'     2:1 Юкич – 90+3'    

«Три очка в завершающем домашнем матче сезона. Порадовали болельщиков. Что касается сложностей, так показалось, потому что у «Рубина» во втором тайме были моменты. Была десятиминутка, когда нервы потрепали. Хотелось бы занять третье место, но надо выиграть свою игру», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет два очка. Казанский «Рубин» находится на седьмой строчке. У команды в активе 42 очка.

