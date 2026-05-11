Роман Зобнин: Карседо привнёс в «Спартак» результат

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин подвёл итоги победного матча с ЦСКА в рамках финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоялась 6 мая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. В Суперфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Встреча запланирована на 24 мая.

«Каждое дерби — выплеск эмоций. После больших матчей тяжело играть, но хорошо, что сегодня выиграли. Карседо привнёс в команду результат. Мы вышли в финал Кубка. Если возьмём что-то, можно будет говорить. Выводы после сезона», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.