Роман Зобнин: Карседо привнёс в «Спартак» результат
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин подвёл итоги победного матча с ЦСКА в рамках финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоялась 6 мая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. В Суперфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Встреча запланирована на 24 мая.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'
«Каждое дерби — выплеск эмоций. После больших матчей тяжело играть, но хорошо, что сегодня выиграли. Карседо привнёс в команду результат. Мы вышли в финал Кубка. Если возьмём что-то, можно будет говорить. Выводы после сезона», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
