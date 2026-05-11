Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
В «Пари НН» отреагировали на конфликт голкипера Медведева с болельщиками клуба

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасёв прокомментировал конфликт голкипера команды Никиты Медведева с болельщиками клуба после поражения в матче 29-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

«И по ситуации с Никитой Медведевым, с нашим капитаном, я сам спортсмен, сам понимаю, что такое там после обидного поражения, конечно, эмоции захлестнули перед… Хочу извиниться перед болельщиками, хочу также донести такую мысль, что для нас сейчас каждая поддержка, каждое внимание, каждый плакат, флюид, каждая кричалка очень важны, потому что мы все хотим победить.

И безразличных среди нас нет. Команда сегодня билась, старалась, но, к сожалению, мы проиграли. Вот. Готовимся к «Рубину». Будет организована логистика наших болельщиков, так что следите за новостями. Давайте верить в победу до конца», — сказал Карасёв в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Никита Медведев обрушился с критикой на болельщиков команды после матча. Предположительно футболиста разозлили баннеры со словами поддержки в адрес бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.

