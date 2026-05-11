Защитник «Рубина» Лобов: хотели довести серию без поражений до конца сезона

Защитник казанского «Рубина» Никита Лобов подвёл итоги матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра прошла сегодня, 11 мая на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. До этой встречи беспроигрышная серия казанского клуба в РПЛ насчитывала девять матчей.

«Хотели довести серию без поражений до конца сезона, но мы понимали, что в Москве будет сложная игра. Но не нужно вешать нос, надо закончить сезон победой, порадовать своих болельщиков. Всё будет хорошо. Для «Пари НН» будет важный матч, да и для нас тоже», — передаёт слова Лобова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В заключительном туре РПЛ сезона-2025/2026 «Рубин» сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород» 17 мая.