Защитник «Рубина» Лобов: хотели довести серию без поражений до конца сезона
Защитник казанского «Рубина» Никита Лобов подвёл итоги матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра прошла сегодня, 11 мая на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. До этой встречи беспроигрышная серия казанского клуба в РПЛ насчитывала девять матчей.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Ву – 4' 2:0 Солари – 60' 2:1 Юкич – 90+3'
«Хотели довести серию без поражений до конца сезона, но мы понимали, что в Москве будет сложная игра. Но не нужно вешать нос, надо закончить сезон победой, порадовать своих болельщиков. Всё будет хорошо. Для «Пари НН» будет важный матч, да и для нас тоже», — передаёт слова Лобова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
В заключительном туре РПЛ сезона-2025/2026 «Рубин» сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород» 17 мая.
Комментарии
