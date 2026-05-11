Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Рубина» Лобов: хотели довести серию без поражений до конца сезона

Защитник «Рубина» Лобов: хотели довести серию без поражений до конца сезона
Комментарии

Защитник казанского «Рубина» Никита Лобов подвёл итоги матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра прошла сегодня, 11 мая на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. До этой встречи беспроигрышная серия казанского клуба в РПЛ насчитывала девять матчей.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Ву – 4'     2:0 Солари – 60'     2:1 Юкич – 90+3'    

«Хотели довести серию без поражений до конца сезона, но мы понимали, что в Москве будет сложная игра. Но не нужно вешать нос, надо закончить сезон победой, порадовать своих болельщиков. Всё будет хорошо. Для «Пари НН» будет важный матч, да и для нас тоже», — передаёт слова Лобова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В заключительном туре РПЛ сезона-2025/2026 «Рубин» сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород» 17 мая.

Материалы по теме
Полузащитник «Спартака» Солари: обидно, что меня заменили после гола «Рубину»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android