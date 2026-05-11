Полузащитник «Спартака» Солари: обидно, что меня заменили после гола «Рубину»

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари высказался после победы своей команды в матче 29-го тура Мир РПЛ над «Рубином» (2:1).

«Немного обидно, что заменили после гола, всегда хочется играть полные матчи. Но это решение тренерского штаба, а также игроков, которые тоже хотят получить шанс.

Это была очень хорошая командная игра, очень рад году. Мы играли сплочённо, поэтому нам удалось выиграть», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет два очка. Казанский «Рубин» находится на седьмой строчке. У команды в активе 42 очка.