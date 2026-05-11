Полузащитник «Спартака» Солари: обидно, что меня заменили после гола «Рубину»
Полузащитник «Спартака» Пабло Солари высказался после победы своей команды в матче 29-го тура Мир РПЛ над «Рубином» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Ву – 4' 2:0 Солари – 60' 2:1 Юкич – 90+3'
«Немного обидно, что заменили после гола, всегда хочется играть полные матчи. Но это решение тренерского штаба, а также игроков, которые тоже хотят получить шанс.
Это была очень хорошая командная игра, очень рад году. Мы играли сплочённо, поэтому нам удалось выиграть», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет два очка. Казанский «Рубин» находится на седьмой строчке. У команды в активе 42 очка.
