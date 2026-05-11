Киран Маккенна может уйти из «Ипсвич Таун» — The Sun

Главный тренер «Ипсвич Таун» Киран Маккенна может покинуть команду. Об этом сообщает The Sun.

Ранее «трактористы» под руководством специалиста вышли в английскую Премьер-лигу, заняв второе место в турнирной таблице Чемпионшипа. По данным источника, ряд клубов высшего дивизиона проявляет интерес к тренеру. «Ипсвич Таун» не хотел бы расставаться с Маккенной, но уже составил шорт-лист потенциальных кандидатов на его замену. Наиболее вероятным местом продолжения Маккенны является «Кристал Пэлас», из которого летом уйдёт Оливер Гласнер, однако «стекольщики» также могут пригласить и Андони Ираолу. Летом баскский специалист покинет «Борнмут».