Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Безруков: сегодняшний матч «Рубина» и «Спартака» украшал открытый футбол

Руслан Безруков: сегодняшний матч «Рубина» и «Спартака» украшал открытый футбол
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о матче 29-го тура Мир РПЛ, в котором его команда проиграла «Спартаку» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Ву – 4'     2:0 Солари – 60'     2:1 Юкич – 90+3'    

«Судья сказал, что я подлез под игрока. Шрамы украшают мужчин (смеётся). Сегодняшний матч украшал открытый футбол в обе стороны. Мне понравилось, что ни одна команда не сидела в обороне весь матч. Поэтому получился такой футбол. Нам не хватило забитых голов.

Со «Спартаком» всегда сложно играть. Просто сейчас казалось, что они были более мотивированы. Стоит отметить соперника — они играли очень хорошо», — передаёт слова Безрукова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет два очка. Казанский «Рубин» находится на седьмой строчке. У команды в активе 42 очка.

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Зобнин: хотелось бы занять третье место в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android