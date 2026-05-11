Руслан Безруков: сегодняшний матч «Рубина» и «Спартака» украшал открытый футбол

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о матче 29-го тура Мир РПЛ, в котором его команда проиграла «Спартаку» (1:2).

«Судья сказал, что я подлез под игрока. Шрамы украшают мужчин (смеётся). Сегодняшний матч украшал открытый футбол в обе стороны. Мне понравилось, что ни одна команда не сидела в обороне весь матч. Поэтому получился такой футбол. Нам не хватило забитых голов.

Со «Спартаком» всегда сложно играть. Просто сейчас казалось, что они были более мотивированы. Стоит отметить соперника — они играли очень хорошо», — передаёт слова Безрукова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет два очка. Казанский «Рубин» находится на седьмой строчке. У команды в активе 42 очка.