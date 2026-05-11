Полузащитник «Рубина» Безруков: хотели попасть в шестёрку РПЛ, мотивация была хорошая

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о перспективах команды в концовке нынешнего сезона Мир РПЛ после матча 29-го тура со «Спартаком» (1:2).

«Мы хотели подняться выше и попасть в шестёрку. Мотивация была хорошая. Где-то не получилось, но будем работать. Такие матчи делают нас лучше», — передаёт слова Безрукова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Казанский «Рубин» находится на седьмой строчке. У команды в активе 42 очка.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а подопечные Франка Артиги в домашнем матче встретятся с «Пари НН». Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 17 мая, начало встреч — в 18:00 мск.