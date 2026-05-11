Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Безруков — о повреждении: мне наложили три шва, глаз на месте. Я фанат Джека Воробья!

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о травме, полученной в ходе матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», завершившемся победой красно-белых со счётом 2:1. Травма произошла после контакта с полузащитником «Спартака» Игорем Дмитриевым. В результате Безрукову наложили три шва на бровь. После этого он был заменён, на поле вышел нападающий Жак-Жюльен Сиве.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Ву – 4'     2:0 Солари – 60'     2:1 Юкич – 90+3'    

«Мне наложили три шва. Всё нормально, глаз на месте. Я фанат Джека Воробья (смеётся). Ничего серьёзного. Такое бывает. Футбол такой вид спорта. Не понял, когда был удар с локтя», — передаёт слова Безрукова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 29 туров РПЛ казанский «Рубин» находится на седьмой строчке турнирной таблицы с 42 очками.

