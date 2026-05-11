«Динамо» М — «Краснодар»: Тюкавин сравнял счёт на 48-й минуте

В эти минуты идёт матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играют московское «Динамо» и «Краснодар». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 48-й минуте Константин Тюкавин забил ответный мяч. Ранее, на 32-й минуте, Диего Коста открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд.

На данный момент московское «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками, сине-бело-голубые уже сыграли в этом туре.