Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Игдисамов обозначил цель ЦСКА на последний матч сезона в РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о цели команды на последний матч сезона в Мир РПЛ.

— У нас осталась одна игра, и цель — выиграть её с хорошим настроением. Понятно, что сезон получился для нас неудачным, ведь мы всегда боремся только за самые высокие места. Для нас нет никакого места, кроме первого. Но мы спортсмены, любая возможность выиграть следующую игру и забраться повыше всегда будет использоваться.

— Как вы сейчас мотивируете команду?
— Говорю ребятам, что они большие мастера, большие личности. И в первую очередь они спортсмены, а спортсмены любят соревноваться. Против нас выходит соперник, которого надо обыграть. Это и есть высшая мотивация. Есть клуб, который мы представляем, есть огромная армия болельщиков, которых хотим порадовать победой. Есть наши семьи и есть мы. Мы месяц не выигрывали и хотели порадовать всех этой победой. Поэтому мотивация у нас была, она остаётся на следующую игру — нам надо обыграть дома «Локомотив», — приводит слова Игдисамова официальный сайт клуба.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. В 30-м туре чемпионата России армейцы встретятся с «Локомотивом».

