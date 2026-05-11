Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Непомнящий — о вылете «Сочи» из РПЛ: пока петух не клюнет в одно место, руководители спят

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о досрочном вылете «Сочи» из Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мне обидно и досадно за абсолютно все клубы, которые покидают РПЛ. Просто в организационных моментах дело не столько в футболистах и тренерах, сколько в том, что вокруг команды. Пока жареный петух не клюнет в одно место, руководители спят и делают не то, что нужно. Сочинский пример говорит, что потенциал у команды был всё время, а спохватились только в конце», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент сочинцы с 21 очком находятся на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

