Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Сперцян повторил рекорд РПЛ по голевым передачам за сезон

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян повторил рекорд Мир РПЛ по голевым передачам за сезон. Это случилось в матче 29-го тура, в котором «Краснодар» встречается с московским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На данный момент счёт 1:0 в пользу южан.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

Сперцян ассистировал защитнику Диего Косте, который забил на 32-й минуте. У полузащитника стало 16 голевых передач.

Ранее такое достижение покорялось Дмитрию Лоськову в сезоне-2003, Халку в сезоне-2015/2016 и Максиму Глушенкову в сезоне-2023/2024.

На данный момент московское «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками, сине-бело-голубые уже сыграли в этом туре.

