Мбаппе может бойкотировать домашние игры «Реала» из-за фанатов — The Athletic

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не планирует принимать участие в оставшихся домашних матчах мадридского клуба в текущем сезоне, сообщает The Athletic.

Согласно данным источника, футболист предпочёл бы воздержаться от участия в предстоящих домашних матчах «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в текущем сезоне — на это повлияла неоднократная негативная реакция болельщиков, выражавшаяся в освистывании игрока.

Форвард пропустил встречу с «Барселоной» в рамках 35‑го тура Ла Лиги (0:2) на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Изначально сообщалось, что француз не играл с 24 апреля из-за травмы и почувствовал дискомфорт за пять минут до конца тренировки «Реала» накануне встречи с «Барселоной». Однако существует другая версия, согласно которой Мбаппе покинул тренировку, узнав, что останется в запасе на матч.

В данный момент клуб не располагает точными сведениями о сроках возвращения форварда в строй после травмы.

В завершающей стадии сезона «Реалу» предстоит провести следующие матчи:

с «Овьедо» — 14 мая (дома);

с «Севильей» — 17 мая (в гостях);

с «Атлетиком» из Бильбао — 23 мая (дома).