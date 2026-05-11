«Мальчишеский азарт, задор позволили перевернуть игру». Игдисамов — о победе над «Пари НН»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался после победы своей команды в матче 29-го тура Мир РПЛ над «Пари НН».

«Они [«Пари НН»] были сильны в единстве перед общей целью — остаться в Премьер-лиге. Было видно, что футболисты «Пари НН» хотели выиграть. У нас получилось перевернуть игру за счёт ребят, которые вышли на замену и добавили свежести. Они больше обыгрывали один в один на флангах и за счёт этого продвигали мяч вперёд. Сегодня мальчишеский азарт, задор, вера и желание победить позволили нам перевернуть игру», — приводит слова Игдисамова официальный сайт клуба.

18-летний футболист ЦСКА Имран Фиров стал самым молодым игроком, забившим и сделавшим ассист в дебютном матче РПЛ. На 88-й минуте Данила Козлов сравнял счёт с передачи Фирова. Спустя две минуты Имран Фиров забил победный гол.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.