УЕФА назвал арбитров финальных матчей международных турниров

УЕФА на официальном сайте назвал имена арбитров на финальные матчи международных турниров.

Лига чемпионов: главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия); ассистенты: Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин (оба из Германии); четвёртый арбитр: Сандро Шерер (Швейцария); резервный арбитр: Гуадалупе Поррас Аюсо (Испания); VAR: Бастиан Данкерт (Германия); ассистент VAR: Роберт Шредер (Германия); ассистент VAR: Карлос Дель Серро Гранде (Испания).

Женская Лига чемпионов: главный арбитр: Тесс Олофссон (Швеция); ассистенты: Альмира Спахич (Швеция) и Моника Лёккеберг (Норвегия); четвёртый арбитр: Юлиана Деметреску (Румыния); резервный арбитр: Тильде Хедберг (Швеция); VAR: Брэм Ван Дриссе (Бельгия); ассистент VAR: Федайи Сан (Швейцария); ассистент VAR: Михаэль Фаббри (Италия).

Лига Европы: главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция); ассистенты: Сирил Мюнье и Мехди Рахмуни (оба из Франции); четвёртый арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания); резервный арбитр: Хосе Энрике Наранхо Перес (Испания); VAR: Жером Брисар (Франция); ассистент VAR: Вилли Делажо (Франция); ассистент VAR: Деннис Хиглер (Нидерланды).

Лига конференций: главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия); ассистенты: Даниэле Биндони и Альберто Тегони (оба из Италии); четвёртый арбитр: Гленн Нюберг (Швеция); резервный арбитр: Махбод Бейги (Швеция); VAR: Марко Ди Белло (Италия); ассистент VAR: Даниэле Чиффи (Италия); ассистент VAR: Иван Бебек (Хорватия).