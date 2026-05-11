Главная Футбол Новости

УЕФА назвал арбитров финальных матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и женской ЛЧ

УЕФА назвал арбитров финальных матчей международных турниров
Комментарии

УЕФА на официальном сайте назвал имена арбитров на финальные матчи международных турниров.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лига чемпионов: главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия); ассистенты: Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин (оба из Германии); четвёртый арбитр: Сандро Шерер (Швейцария); резервный арбитр: Гуадалупе Поррас Аюсо (Испания); VAR: Бастиан Данкерт (Германия); ассистент VAR: Роберт Шредер (Германия); ассистент VAR: Карлос Дель Серро Гранде (Испания).

Лига Чемпионов (ж) . Финал
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Барселона (ж)
Барселона, Испания
Не начался
Лион (ж)
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Женская Лига чемпионов: главный арбитр: Тесс Олофссон (Швеция); ассистенты: Альмира Спахич (Швеция) и Моника Лёккеберг (Норвегия); четвёртый арбитр: Юлиана Деметреску (Румыния); резервный арбитр: Тильде Хедберг (Швеция); VAR: Брэм Ван Дриссе (Бельгия); ассистент VAR: Федайи Сан (Швейцария); ассистент VAR: Михаэль Фаббри (Италия).

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лига Европы: главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция); ассистенты: Сирил Мюнье и Мехди Рахмуни (оба из Франции); четвёртый арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания); резервный арбитр: Хосе Энрике Наранхо Перес (Испания); VAR: Жером Брисар (Франция); ассистент VAR: Вилли Делажо (Франция); ассистент VAR: Деннис Хиглер (Нидерланды).

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лига конференций: главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия); ассистенты: Даниэле Биндони и Альберто Тегони (оба из Италии); четвёртый арбитр: Гленн Нюберг (Швеция); резервный арбитр: Махбод Бейги (Швеция); VAR: Марко Ди Белло (Италия); ассистент VAR: Даниэле Чиффи (Италия); ассистент VAR: Иван Бебек (Хорватия).

