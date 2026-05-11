Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Динамо М — Краснодар, результат матча 11 мая 2026, счёт 2:1, 29-й тур РПЛ 2025/2026

«Краснодар» проиграл московскому «Динамо» и не сократил отставание от «Зенита» в РПЛ
Комментарии

Окончен матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играли московское «Динамо» и «Краснодар». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу московской команды. Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступил Инал Танашев (Нальчик).

0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

На 32-й минуте Диего Коста открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На 48-й минуте Константин Тюкавин забил ответный мяч. На 90-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён главный тренер москвичей Ролан Гусев. Победный гол на 90+3-й минуте забил Иван Сергеев.

После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

