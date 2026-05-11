«Болонья» одержала победу над «Наполи» благодаря голу Джонатана Роу на 90+1-й минуте

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Болоньей». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Пиччинини. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл нападающий «Болоньи» Федерико Бернардески на девятой минуте. На 34-й минуте преимущество команды гостей удвоил форвард Риккардо Орсолини, успешно реализовав 11-метровый удар. Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо сократил отставание в счёте на 45+2-й минуте. Нападающий клуба из Неаполя Алиссон Сантос сравнял счёт на 48-й минуте. На 90+1-й минуте полузащитник «Болоньи» Джонатан Роу забил победный гол.

После 36 туров Серии А «Наполи» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с 70 очками. «Болонья» поднялась на восьмую строчку, заработав 52 очка.