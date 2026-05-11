Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Стали известны два требования Моуринью в случае прихода в «Реал» — AS

Стали известны два требования главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью в случае прихода специалиста в мадридский «Реал», сообщает AS.

Во-первых, Моуринью хотел бы иметь право голоса в принимаемых решениях относительно трансферов. Речь идёт не столько о влиянии на покупку конкретных игроков, сколько о позициях, нуждающихся в усилении.

Во-вторых, специалист просит, чтобы иерархия и работа всех отделов клуба неукоснительно соблюдались. Цель состоит в том, чтобы избежать ситуаций, подобных тем, что произошли в нынешнем сезоне между вингером команды Винисиусом Жуниором и бывшим главным тренером Хаби Алонсо.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. С мадридским клубом специалист выигрывал чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

