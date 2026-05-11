Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Ситуация «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ сезона-2025/2026: что нужно для титула

После 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице. В активе сине-бело-голубых 65 набранных очков в 29 матчах. Клуб из Санкт-Петербурга опережает действующего чемпиона страны, «Краснодар», на два очка.

В заключительном туре чемпионата России «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом». Игра пройдёт 17 мая, начало встречи — в 18:00 мск.

В случае равенства очков между «Краснодаром» и «Зенитом» чемпионом станет клуб из Санкт-Петербурга из-за преимущества в личных встречах (2:0, 1:1). Таким образом, «Зениту» в заключительном туре для гарантированной победы в чемпионате необходимо набрать одно очко.

