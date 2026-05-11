Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Атлетико» и сборной США Джонни Кардозо пропустит чемпионат мира из-за операции

Хавбек «Атлетико» и сборной США Джонни Кардозо пропустит чемпионат мира из-за операции
Комментарии

Полузащитник «Атлетико» и сборной США по футболу Джонни Кардозо перенесёт операцию после травмы голеностопа правой ноги. Об этом сообщается на сайте мадридского клуба. Кардозо получил травму на тренировке «матрасников» на прошлой неделе. У 24-летнего хавбека диагностировано «серьёзное растяжение связок с поражением сустава». В ближайшее время Кардозо предстоит операция.

По информации испанских СМИ, восстановление Кардозо может занять от трёх до шести месяцев. Футболист, вероятно, пропустит чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная США на групповой стадии турнира сыграет с Турцией, Парагваем и Австралией.

Материалы по теме
Официально
Сборная Боснии и Герцеговины объявила окончательный состав на чемпионат мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android