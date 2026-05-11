Хавбек «Атлетико» и сборной США Джонни Кардозо пропустит чемпионат мира из-за операции

Полузащитник «Атлетико» и сборной США по футболу Джонни Кардозо перенесёт операцию после травмы голеностопа правой ноги. Об этом сообщается на сайте мадридского клуба. Кардозо получил травму на тренировке «матрасников» на прошлой неделе. У 24-летнего хавбека диагностировано «серьёзное растяжение связок с поражением сустава». В ближайшее время Кардозо предстоит операция.

По информации испанских СМИ, восстановление Кардозо может занять от трёх до шести месяцев. Футболист, вероятно, пропустит чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная США на групповой стадии турнира сыграет с Турцией, Парагваем и Австралией.