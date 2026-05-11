Тренер «Динамо» Ролан Гусев получил красную карточку в концовке матча с «Краснодаром»

Тренер «Динамо» Ролан Гусев получил красную карточку в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играют московское «Динамо» и «Краснодар». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Динамо».

Тренер был удалён на 90-й минуте встречи за вторую жёлтую карточку.

На данный момент московское «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками, сине-бело-голубые уже сыграли в этом туре.