«Зенит» закрепился на первом месте в турнирной таблице РПЛ за тур до конца сезона

Московское «Динамо» со счётом 2:1 переиграло «Краснодар» в матче 29-го тура Мир РПЛ. Таким образом, за один тур до конца текущего розыгрыша чемпионата России южане с 63 очками располагаются на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, лидирует с 65 очками санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» в 29-м туре Премьер-Лиги со счётом 2:1 переиграл «Сочи». В заключительном туре петербуржцы на выезде встретятся с «Ростовом», а краснодарцы примут «Оренбург». Все встречи 30-го тура чемпионата России состоятся 17 мая, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.