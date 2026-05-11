«Зенит» закрепился на первом месте в турнирной таблице РПЛ за тур до конца сезона
Поделиться
Московское «Динамо» со счётом 2:1 переиграло «Краснодар» в матче 29-го тура Мир РПЛ. Таким образом, за один тур до конца текущего розыгрыша чемпионата России южане с 63 очками располагаются на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, лидирует с 65 очками санкт-петербургский «Зенит».
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32' 1:1 Тюкавин – 48' 2:1 Сергеев – 90+3'
«Зенит» в 29-м туре Премьер-Лиги со счётом 2:1 переиграл «Сочи». В заключительном туре петербуржцы на выезде встретятся с «Ростовом», а краснодарцы примут «Оренбург». Все встречи 30-го тура чемпионата России состоятся 17 мая, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2026
-
23:40
-
23:32
-
23:23
-
23:19
-
23:18
-
23:15
-
23:13
-
23:13
-
23:06
-
23:04
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:53
-
22:47
-
22:47
-
22:43
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:14
-
22:13
-
22:06
-
22:06
-
22:03
-
22:03
-
21:43