Вратарь «Динамо» Лунёв совершил два сейва в матче с «Краснодаром» и помог клубу победить

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв совершил два сейва в матче с «Краснодаром» в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, что позволило его команде одержать победу со счётом 2:1. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На данный момент счёт 2:1 в пользу «Динамо».

Голкипер выручил свою команду на 80-й и 85-й минутах после ударов Кевина Ленини и Хуана Боселли.

На данный момент московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.