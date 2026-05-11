«Динамо» обыграло «Краснодар» в РПЛ впервые с апреля 2022 года

Московское «Динамо» обыграло «Краснодар» в Мир Российской Премьер-Лиге впервые с апреля 2022 года. Сегодня москвичи одержали победу над «быками» в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. Последний раз «Динамо» побеждало клуб из Краснодара (1:0) в 23-м туре сезона-2021/2022.

Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев (Нальчик).

После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.