Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» обыграло «Краснодар» в РПЛ впервые с апреля 2022 года

«Динамо» обыграло «Краснодар» в РПЛ впервые с апреля 2022 года
Комментарии

Московское «Динамо» обыграло «Краснодар» в Мир Российской Премьер-Лиге впервые с апреля 2022 года. Сегодня москвичи одержали победу над «быками» в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. Последний раз «Динамо» побеждало клуб из Краснодара (1:0) в 23-м туре сезона-2021/2022.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев (Нальчик).

После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

Материалы по теме
«Краснодар» проиграл ключевой матч, «Спартак» – выиграл, а Медведев сорвался на фанатов
Live
«Краснодар» проиграл ключевой матч, «Спартак» – выиграл, а Медведев сорвался на фанатов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android