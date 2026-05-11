«Зенит» поздравил с днём рождения Сергеева. Гол игрока помог «Динамо» обыграть «Краснодар»

«Зенит» в официальном телеграм-канале поздравил с 31-м днём рождения бывшего нападающего команды Ивана Сергеева. Футболист забил победный гол московского «Динамо» в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:1), что позволило сине-бело-голубым сохранить лидерство в чемпионате России.

Сергеев выступал за петербуржцев с 2022 по 2024 год. В составе этой команды футболист трижды стал чемпионом России, взял Кубок страны и трижды — Суперкубок.

На данный момент московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.