Гендиректор «Динамо» ответил, когда будет решаться вопрос будущего Гусева в клубе

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил, когда будет решаться вопрос будущего главного тренера команды Ролана Гусева после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором бело-голубые одержали победу над «Краснодаром».

«Вопрос по Гусеву будет решаться по итогам сезона. Это вопрос не только ко мне, но и к совету директоров», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.