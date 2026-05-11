Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: после игры поступали звонки из Питера с поздравлениями

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: после игры поступали звонки из Питера с поздравлениями
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подвёл итоги матча с «Краснодаром» и оценил выступление команды. Игра 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги состоялась сегодня, 11 мая, и завершилась победой московского клуба со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Отомстили «Краснодару»? Это мотивация футболистов. У нас свои задачи, которые связаны с набором очков, которых у нас мало. Место хоть и невысокое, но мы его не потеряем. Сегодня ребята показали, что могут бороться с лучшими командами, которые сражаются за самые высокие места. «Краснодар» лишил нас возможности побороться за трофей, поэтому это футбол.

Звонки из Питера после игры с поздравлениями поступали. Что говорили — не скажу», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал, как относится к новому лимиту на легионеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android