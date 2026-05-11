Гендиректор «Динамо» Пивоваров: после игры поступали звонки из Питера с поздравлениями

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подвёл итоги матча с «Краснодаром» и оценил выступление команды. Игра 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги состоялась сегодня, 11 мая, и завершилась победой московского клуба со счётом 2:1.
«Отомстили «Краснодару»? Это мотивация футболистов. У нас свои задачи, которые связаны с набором очков, которых у нас мало. Место хоть и невысокое, но мы его не потеряем. Сегодня ребята показали, что могут бороться с лучшими командами, которые сражаются за самые высокие места. «Краснодар» лишил нас возможности побороться за трофей, поэтому это футбол.
Звонки из Питера после игры с поздравлениями поступали. Что говорили — не скажу», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
- 11 мая 2026
