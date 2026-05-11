Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: оценка за сезон не очень позитивная

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: оценка за сезон не очень позитивная
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:1) оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Давайте сыграем последнюю игру, чтобы полностью оценить сезон. В Кубке России не дошли до Суперфинала. В чемпионате мы значительно ниже своих амбиций. Оценка на данный момент не очень позитивная. Но есть ещё последний матч», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре динамовцы 17 мая сыграют с «Балтикой».

Материалы по теме
«Краснодар» проиграл ключевой матч, «Спартак» – выиграл, а Медведев сорвался на фанатов
Live
«Краснодар» проиграл ключевой матч, «Спартак» – выиграл, а Медведев сорвался на фанатов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android