Гендиректор «Динамо» Пивоваров: оценка за сезон не очень позитивная

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:1) оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

«Давайте сыграем последнюю игру, чтобы полностью оценить сезон. В Кубке России не дошли до Суперфинала. В чемпионате мы значительно ниже своих амбиций. Оценка на данный момент не очень позитивная. Но есть ещё последний матч», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре динамовцы 17 мая сыграют с «Балтикой».