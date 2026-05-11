Гендиректор «Динамо» Пивоваров: оценка за сезон не очень позитивная
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:1) оценил выступление команды в нынешнем сезоне.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32' 1:1 Тюкавин – 48' 2:1 Сергеев – 90+3'
«Давайте сыграем последнюю игру, чтобы полностью оценить сезон. В Кубке России не дошли до Суперфинала. В чемпионате мы значительно ниже своих амбиций. Оценка на данный момент не очень позитивная. Но есть ещё последний матч», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре динамовцы 17 мая сыграют с «Балтикой».
