Тренер «Динамо» Жирков: двойные премиальные за победу? Я об этом не слышал

Тренер «Динамо» Юрий Жирков высказался после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором бело-голубые одержали победу над «Краснодаром» (2:1).

«Поздравляю всех с победой, мы прервали серию неудачных игр с «Краснодаром». Последняя домашняя игра, знаковая. Хорошо, что подарили эту победу всем болельщикам.

Двойные премиальные? Я об этом не слышал», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Главный тренер москвичей Ролан Гусев был удалён на 90-й минуте встречи.

На данный момент московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.